شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: خطة متكاملة للتوسع في إنشاء كليات جديدة لاستيعاب الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتوسع في إنشاء كليات جديدة لاستيعاب الزيادة العددية في نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعة، لافتا إلى أن «ما تم تنفيذه حتي الآن على أرض الواقع بالحرم الجامعي الجديد يعد إنجازًا فريدًا من نوعه»، حسب قوله.

جاء ذلك خلال استقبال «عزيز»، الأحد، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وأمنية عبدالوهاب، باحث بالإدارة العامة للتعليم العالي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية التي تجريها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة بمختلف الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه خلال الجولة تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م، وأيضاً التعرف على أهم المشكلات التي تواجه القائمين على التنفيذ وبحث مقترحات لحلها، والتي تنفذ بمقري الجامعة القديم والجديد، لافتا إلى أن الزيارة تضمنت تفقد مباني كليات تربية رياض أطفال، والحقوق، وطب الأسنان، والتربية الرياضية، والعلوم (١ و٢)، ومبني الإدارة المركزية، وكذلك مبني فصول كلية الآداب، ومبنى المدرجات2، ومركز المؤتمرات الدولي، كما تفقد الوفد مبني المعامل والطوارئ بالمستشفى الجامعي بالحرم القديم.

ومن جانبه قال بدر عثمان، رئيس الوفد الوزاري، إنه تم الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للانتهاء من المشروعات في أقرب وقت، بالإضافة إلى طرح المشروعات المستقبلية المطلوب تنفيذها بخطة العام المالي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢، مطالبًا بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة والالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل، مع المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال.