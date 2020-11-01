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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكثف من برامج التوعية ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت وزارة النقل من برامجها التوعية ضد فيروس كورونا، حيث قام موقع الوزارة بنشر صور توضح ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات المختلفة.
وعلي أرض الواقع، شددت هيئات وشركات الوزارة من اجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا، حيث واصلت هيئة السكك الحديدية من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.
كما واصلت شركة مترو الانفاق من اجراءات تطهير القطارات والمحطات وخاصة في الفترات الصباحية.
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