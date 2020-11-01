شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع الجاري (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأحد، خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى السبت القادم 7 نوفمبر وهي كالآتي :
الإثنين 02 نوفمبر 2020 :
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ).
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من ( حلايب – شلاتين – رأس بناس – القصير- .....).
منطقة خليج السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الزعفرانة – رأس غارب – الغردقة).
وسط وجنوب سيناء ومدن القناة: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على (السويس- كاترين – رأس سدر- ....).
شمال ووسط الصعيد: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم – المنيا – أسيوط ) .
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 :
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ) .
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 :
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ).
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
الخميس 05 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).
القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة .
الجمعة 6 نوفمبر 2020
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
السبت 7 نوفمبر 2020
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
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