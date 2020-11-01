شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى الأسبق: موقف بايدن من ملف سد النهضة غير مفهوم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن مطالب السودان فى قضية سد النهضة محدودة، مشددًا على أن "مطالب مصر في قضية سد النهضة قوية، وكل من القاهرة والخرطوم يريدان إطارا قانونيا ملزما"، مشيرا إلى أن مصر ترفض المساس بأمنها المائى وهذا موقفها الثابت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن «تحسن الموقف الإثيوبى فى قضية سد النهضة قد يعتمد نتائج الانتخابات الأمريكية»، مشيرا إلى أن سياسة جو بايدن فى هذا الملف غير مفهومة حتى الآن، و أنه لا يتوقع أن يكون موقف بايدن من قضية سد النهضة مختلف إلى حد كبير عن ترامب.

ومن جانب اخر، تعقد مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين وزراء المياه من الدول الثلاث " مصر والسودان واثيوبيا"، حسبما اتفق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضى برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى.

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وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستستغرق اسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل بتوقيت زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.

يشار إلى أن الدول الثلاث وافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الافريقى خلال اسبوع واحد، حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية اغسطس الماضى .

وأوضح الدكتور صالح حمد رئيس الوفد التفاوضى، أن السودان كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذى قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية .

وأضاف ان السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.