شكرا لقرائتكم خبر عن جولة الإعادة فى انتخابات البرلمان 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، الأحد، عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتضمنت النتيجة الكشف عن أسماء المرشحين الذين سيقومون بالمشاركة فى جولة الإعادة، فى عدد من المحافظات.

ويبلغ عدد المرشحين الذين سيقومون بجولة الإعادة 220 مرشحا موزعين كالتالى:

الجيزة 4، الفيوم 14، بنى سويف 16، المنيا 30، أسيوط 24 ، الوادى الجديد 4 ، سوهاج 28، قنا 18 ، الأقصر 6، أسوان 10، الإسكندرية 26، البحيرة 36، مطروح 4 مرشحين.

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وتقام جولة الإعادة خلال شهر نوفمبر 2020، ففى الخارج تقام أيام السبت والأحد والاثنين 21 و22 و23 ، بينما تقام داخل مصر الاثنين والثلاثاء 23 و24.