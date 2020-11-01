شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطالب بدور أكبر للاتحاد الأفريقى فى مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت اليوم الأحد المباحثات الثلاثية بين مصر والسودان ثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى برئاسة وزراء الموارد المائية فى الدول الثلاث حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن الخرطوم طرحت رؤيتها التى تتلخص فى التخلى عن الطريقة السابقة غير المنتجة فى التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الأفريقى دوراً أكبر فى تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها.

واقترح فريق التفاوض السودانى، المضى بالتفاوض للأمام وفق جدول زمنى محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التى سترفع لمجلس مفوضية مجلس الاتحاد الإفريقى.

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وقد استعرضت المناقشات باستفاضة، إجراءات وسياقات التفاوض والدور المتوقع للمراقبين والخبراء المعنيين من قبل الاتحاد الإفريقى َخلال جولات التفاوض القادمة

كما تناول المجتمعون، الوثائق التى تم تقديمها خلال المفاوضات الطويلة التى تخوضها الدول الثلاث منذ سنوات.

واتفقت الأطراف الثلاثة، على مواصلة بحث الموضوع عبر فريق سداسى يضم عضوين من كل دولة لوضع إطار مرجعى لدور الخبراء فى تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث لترفع تقريرها لوزراء المياه الثلاثة بعد غد الثلاثاء.