شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشدد على إجراءات الوقاية للعاملين بمشروعات العاصمة الإدارية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي سلامة كافة العاملين بالمشروعات.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأحد، عددا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الانجاز.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والاحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

الرئيس السيسي يزور العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يتابع الإنشاءات بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يتفد مشروعات العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يتفقد المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد حي البنوك ومركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية



الرئيس-السيسي-يتفقد-مشروعات-العاصمة-الإدارية-الجديدة



الرئيس السيسي يزور العاصمة الإدارية

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الرئيس السيسي يوجه بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية



الرئيس يتابع الموقف الإنشائى للمشروعات بالعاصمة الإدارية