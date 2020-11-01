شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا سقوط أمطار على البحر الأحمر وجنوب سيناء ولا تصل لحد السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت المواطنين في محافظة البحر الأحمر أن هناك فرصة سقوط أمطار التي تصل إلى حد السيول، اليوم، بالإضافة إلى أن هناك فرصة سقوط الأمطار بمنطقة البحر الأحمر ومناطق جنوب سيناء ولا تصل إلى حد السيول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك أمطارا في بعض من محافظات شمال الدلتا، وفرص الأمطار غدا على القاهرة خفيفة وقد تكون منعدمة، وهناك انخفاض لدرجات الحرارة في شمال البلاد حتى القاهرة تصل على 25 درجة مئوية، وفى شمال الصعيد قد تصل إلى 29 درجة مئوية.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التهاون في التخفيف في ملابس في الفترة الحالية.

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وكان تسببت تجمعات مياه الأمطار فى نحر بجانب طريق سوهاج - سفاجا بالكيلو 90، كذلك تجمع الرمال على جانبى الطريق، مما إدى إلى اضطرار إدارة مرور البحر الأحمر لإغلاقه لحين رفع ما سببته السيول من الرمال .

وشهدت محافظات البحر الأحمر، حالة من الاستقرار فى الطقس، بعد هطول أمطار فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالمناطق الجبلية القريبة من سلسلة جبال البحر الأحمر بطريق سوهاج - سفاجا وكذلك حلايب وشلاتين وطريق الشيخ فضل ومرسى علم، مما أدى الى غلق بعض الطرق منها طريق الشيخ فضل غارب، والقصير قفط وسوهاج سفاجا.

كانت أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم عن غلق طرق القصير قفط وسفاجا سوهاج مع استمرار غلق طريق غارب الشيخ فضل، بعد هطول امطار غزيرة عليهم، وكاجراء احترازى لحماية المواطنين.