شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تعلن عن الإجراءات المتبقية للمرحلتين الأولى والثانية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن باقى الإجراءات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء فترة الصمت الانتخابى لمرشحين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اليوم الأحد.

ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات التى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات فأنه الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يتبقى لها قيام الناخبين المصريين بالخارج بطابعة وأرسال بطاقات الاقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية خلال يومي 2 و3 نوفمبر، وتستقبل البعثات الدبلوماسية بطاقات الاقتراع خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، ويجرى التصويت في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي، تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتضمن الجدول الزمنى قيام الناخبين بالخارج بطباعة وارسال بطاقات ابداء الرأي إلى مقار البعثات الدبلوماسية يومي 19 و20 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، وطباعتها وارسالها يومي 3 و4 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

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وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الأولى يومى 23 و24 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

إجريت عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فسوف تجرى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.