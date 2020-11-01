شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى: الانتخابات اختيار بين كساد بايدن وازدهارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب من برودة الجو أثناء تجمع انتخابى فى ميتشجان، قائلا: إنه يحب الولاية، وإلا لما حضر فى هذا الصقيع حيث تصل درجة الحرارة إلى أقل من صفر، مؤكدا "الجو حقيقى بارد"، متقدما بالشكر للحضور الذين جاءوا بالآلاف رغم هذا الجو، مهاجمًا خصمه الديمقراطى، جو بايدن قائلا، إنه سيسمح للمهاجرين واللاجئين والإرهابيين بدخول البلاد، مازحا " اللاجئون لن يأتون إلى هذه الولاية بسبب هذا الجو".

وتحدث عن قراره منع السفر لبعض الجنسيات قائلا، إنه لم يكن قرارا سهلا، مشيرا إلى ما يحدث فى فرنسا، مضيفا أنهم يعانون من مشكلة حقيقية. وألمح إلى أن الولايات المتحدة ستواجه مشكلات مماثلة حال تم فتح البلاد للهجرة، وتابع قائلًا، إن الديمقراطيين سيضعون إلهان عمر كمسئولة عن ملف الهجرة، مضيفا أنه سيفوز بولاية مينسوتا بسبب النائبة إلهان عمر هناك.

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وقال، إن الانتخابات ستكون اختيارا بين كساد جو بايدن، أو ازدهار ترامب، بل "الازدهار الاقتصادى الأكبر فى تاريخ البلاد." على حد قوله، مؤكدًا أن اللقاحات سيتم توزيعها خلال أسابيع بمجرد إصدارها مستشهدا بكفاءة تلك اللقاحات التى أعطوها له عند إصابته بكورونا، مؤكدا "أنا شاب وأشعر أنى شاب وبصحة جيدة"، مشددًا على أن سيسعد الاقتصاد إلى أفضل أوضاعه حتى وإن لم يتم توزيع اللقاح.