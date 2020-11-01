شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إصلاح طريق "سفاجا - سوهاج" واستمرار غلقه لحين استقرار الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من إصلاح طريق "سفاجا - سوهاج"، ولم يتم إعادة فتحه كإجراء احترازى للتأكد من هدوء الطقس حرصا على سلامة المواطنين.

وكان طريق "سفاجا - سوهاج" قد تم إغلاقه فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن تسببت مياه الأمطار الغزيرة فى نحر إحدى جانبيه لمسافة 7 كيلو مترات، وتسببت فى حدوث قطع عرضى، مما يعيق حركة السير على الطريق.

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وأوضحت رئيس المدينة أنه تم التنسيق بين هيئة الطرق والكبارى وإدارة المرور ومهندسى الوحدة المحلية، والدفع بالمعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع، فى 6 مناطق متفرقة عند الكيلو 86 من الطريق.

وأضافت المغربى أنه تم متابعة عملية الإصلاح منذ الصباح الباكر، مشيرةً إلى دور إدارة المرور في تأمين الطريق وإغلاقه، حفاظاً على سلامة المواطنين، ووضع العلامات الإرشادية حتى تم الانتهاء من عملية الصيانة.



