شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: جو بايدن غاضب لأنه يعلم أنه سيخسر الانتخابات وفوزى يعنى فوز أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب رفضه حرق العلم الأمريكى، قائلا "أحرق العلم الأمريكى، وستسجن سنة، بهذه البساطة"، مهاجما خصمه الديمقراطى، جو بايدن لتشجيعه اليسار الراديكالى.

وقال فى فعالية انتخابية فى ميتشجان هى الأولى من 5 فعاليات قبل يومين من الانتخابات الأمريكية، إن جو بايدن يشعر بالغضب لأنه يعلم أنه سيخسر، وأشار إلى استطلاعات تؤكد تقدمه فى بعض الولايات وإمكانيته قلب السباق.

وهاجم ترامب، هانتر بايدن، ابن المرشح الديمقراطى لتكسبه ملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا بسبب والده نائب الرئيس آنذاك، معتبرا أن هذا فساد سياسى يجب معاقبته.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكى تعافى بعد أزمة كورونا، التى أوشك على الانتهاء، وفقا لتعبيره، وسيشهد أفضل أداء على الإطلاق العام المقبل تحت إدارته، وقال إن الاقتصاد الأمريكى هو الأفضل فى العالم، و"محط حسد العالم".

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وشكر الحضور على مجيئهم رغم برودة الجو وانخفاض الحرارة لأقل من صفر، معتبرا أن هذا يعكس الفرق بين مؤيديه وبين مؤيدى بايدن.

وقال إن فوز بايدن يعنى فوز الصين، وفوزه يعنى فوز الأمريكيين، وأكد أنه عمل لصالح الأمريكيين كما لم يفعل أى رئيس أمريكى قبله.

وعرض الرئيس فيديو لبايدن وهو يقول إنه يدعم اتفاقيات مثل "نافتا"، التى ألغاها ترامب لصالح الأمريكيين. كما عرض لقطات له وهو يقول إنه سيلغى العمل بمادة الفراكين التى تستخدمها كبرى الولايات الصناعية، ولقطات وهو يقول إن "الصين ليست عدوتنا"، كما أشاد بها.

وعرض لقطات وهو يقول إنه يترشح لمجلس الشيوخ وليس الرئاسة، وأخطأ وهو يقول "غدا الخميس الكبير"، ولكن التعبير هو "الثلاثاء الكبير".

وقال ترامب قبل عرض اللقطات، إنه يعرضها فى الأماكن التى يحبها، لأن عرضها غالى للغاية لاسيما عندما يكون هناك رياح.