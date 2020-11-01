نهاية "لو راجل كل".. حبس مسئول "أبليكس" سنة وغرامة 900ألف جنيه.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانوني المسئول لشركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه وحبس سنة، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وذلك لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعى "أبليكس" بادعاء قدرته علي التخلص من الوزن الزائد، وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية، حسب ما أعلن جهاز حماية المستهلك.

وأكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين أن المرصد الإعلامي بالجهاز قد رصد قيام قنوات "الشاشة ،الأسطورة، ستار سينما 2،حبيشه، سينما علي بابا، بانوراما دراما 2" بالإعلان عن منتج يدعى "أبليكس" بادعاء قدرته علي التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما اذا كان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه .

وورد كتاب المعهد القومي للتغذية بأن شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزير الصحة، وتبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعي وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما أن مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضر للألياف، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.