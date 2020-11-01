شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعدا. ”الخليج 365” يستعرض فى السطور التالية، أبرز الأرقام لنتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب: Advertisements

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