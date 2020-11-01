شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للبرلمان: إعلان الطوارئ إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بيان اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أن اللجنة استعرضت ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس صباح اليوم الأحد 1/11/2020 عن الأسباب التى دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها.

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وأكد أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى، وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريرًا لعرضه على المجلس.