شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فوز القائمة الوطنية و32 مرشحا والإعادة بين 220 بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس السيسى بتوفير كافة المسلتزمات لمدينة دمياط للأثاث لتصبح مركزا متكاملاً، وإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب التي أجريت في 14 محافظة، وموافقة مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، وتحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الطقس خلال الأيام القادمة..

وفيما يلى موجز لأهم الأخبار..





مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التى تمر بها البلاد.





رئيس "الوطنية للانتخابات" يعلن نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. نسبة المشاركة 28.06%.. فوز 32 مرشحا فرديا فى 4 محافظات.. الإعادة بين 220 مرشحا على 110 مقعد.. والقائمة الوطنية من أجل مصر تحسم 142 مقعدا

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعد، وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخبا شاملة دائرة ديرمواس بالمنيا التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى وعدد الناخبين فيها 246.147 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 9.069.929 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06%، موضحا أن عدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة بلغ نحو 1.769.702 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027 صوت.





السيسى يوجه بتوفير كافة المستلزمات لـ"دمياط للأثاث" لتصبح مركزا متكاملاً

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وأسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وزارة المالية تعلن تفاصيل حزمة المزايا المالية الجديدة لـ2.1 مليون معلم.. يستفيد منها 2.1 مليون بالتعليم العام والأزهرى.. 50% زيادة فى «بدل المعلم» و50%زيادة فى حافز الأداء و25% زيادة في مكافأة امتحانات النقل

بدأ العد التنازلى للانتهاء من تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقرار حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم التى يستفيد منها 2.1 مليون بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، والتى كان قد وافق عليها مجلس الوزراء، وأقرها مجلس النواب اليوم لتحسين الأوضاع المالية لهم بتكلفة 6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.





هيئة الأرصاد الجوية تحذر من موجة تقلبات جوية تضرب المحافظات.. فرص لسقوط أمطار حتى الخميس المقبل.. واحتمال هطول أمطار رعدية تصل لحد السيول بسيناء.. وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى وبعض مناطق الوجه البحرى

موجة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية لنشاط للرياح وفرص أمطار بأغلب المحافظات تصل لحد السيول بسيناء.





غلق طريق الغردقة غارب بسبب سقوط أمطار غزيرة بالكيلو 60.. صور

أعلنت محافظة البحر الأحمر غلق طريق الغردقة - رأس غارب، بسبب سقوط سيول بمنطقة أبو عشاب وتحديدا بالكيلو 60، مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق.





طرح كراسات شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.. اليوم

تطرح وزارة الإسكان، اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، بينما يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، من يوم الإثنين 9/11/2020 : يوم الإثنين 7/12/2020.





الدولار يخسر 43 قرشا أمام الجنيه خلال عام واحد رغم أزمة كورونا

خسر الدولار الأمريكى نحو 43 قرشا أمام الجنيه المصرى خلال الفترة من 28 أكتوبر 2019 إلى 28 أكتوبر 2020، وانخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى من 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع فى 28 أكتوبر 2019 (إجازة.. وتم حساب أول يوم تعامل بعد الإجازة) إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في28 أكتوبر 2020.





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الخارجية تدعو المصريين فى الخارج لطبع وملء بطاقتى الاقتراع الاثنين والثلاثاء

استمرارًا للتنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، حيث من المقرر بدء المرحلة الثانية اعتبارًا من غدًا 2 نوفمبر الجارى وتشمل دوائر 13 محافظة هم القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، تدعو وزارة الخارجية المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات غدًا الإثنين 2 نوفمبر والثلاثاء 3 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقتى الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.





البنك الأهلى يتيح صرف العملات الصغيرة عبر ماكينات الصرف لدعم الشمول المالي

أصدر البنك الأهلي المصري لأول مرة في القطاع المصرفي في مصر خدمة جديدة تتيح تعامل بعض ماكينات الصراف الآلي بالفئات النقدية الصغيرة.





القضاء الإدارى يؤجل دعوى رئيس الزمالك على قرار الأولمبية بعزله لـ22 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لجلسة 22 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد علي المستندات الحديدة المقدمه لهيئة المحكمة .

لبنان يعلن حظر التجوال من 9 مساءً حتى 5 صباح اليوم التالى فى كافة المدن

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، العميد محمد فهمي القرار رقم 1358 يتعلق باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا فيها، وتضمن حظر التجوال ومنع الخروج من الساعة 9 مساء حتى 5 صباح اليوم التالي فى كافة المدن والمناطق.





أول صورة لأحدث سيارات محمد رمضان .. رولز رويس ورقمها 1111

اعتاد النجم محمد رمضان على مشاركة متابعيه أفضل لحظاته، خاصة في عالم السيارات فدوماً ما يشارك جمهوره ومتابعيه بسياراته الجديدة، مثلما حصل مؤخراً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام حينما اشتري سيارة جديدة، من نوعية رولز رويس، حيث نشر صورتها وعلق عليها بكتابة : "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ وشكراً على رقم لوحة السيارة المُميز.





سيد عبد الحفيظ عن أزمة كهربا: لا نسمح بأى إساءة فى حق فضل ونقدر الجميع

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الواقعة التى تناولها البعض بين محمود كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، فى حفل التتويج بالدورى أمس أخذت أكبر من حجمها، موضحا أن الجميع يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير فى إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أى نية للإساءة من جانب أى طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلى ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه.





بيراميدز يحتفى بعبد الله السعيد بعد لقب "العضو السادس في نادي المائة"

احتفى نادى بيراميدز بقائد الفريق الكروى الأول عبد الله السعيد، والذى اختتم الموسم الحالى متربعًا على عرش هدافين الدورى المصرى، برصيد 17 هدفا، يليه والتر بواليا لاعب الجونة برصيد 12 هدفا ثم يحل في المركز الثالث محمد شريف لاعب إنبي بنفس الرصيد من الأهداف، ووليد سليمان 9 أهداف، وحسام حسن نجم سموحة 10 اهداف.





اللجنة الطبية بالجبلاية تكشف موقف حضور الجماهير فى الموسم الجديد.. فيديو

أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية العليا باتحاد الكرة، أنه يجب أن نكون أكثر حرصاً والتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تشهد موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد فى فصل الشتاء، مشيراً إلى أن تدريب الفرق والأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية منحهم فكرة جيدة عن الإجراءات الاحترازية، وأن هذه الإجراءات تتبع بشكل دورى ما تسبب فى انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.





أزمة كهربا ومحمد فضل تعكر أجواء احتفالية الأهلى بدرع الدورى.. الفولت: ماغلطتش فى حد وهو زقنى بدون سبب.. وعضو الجبلاية يتقدم بمذكرة للجنة الانضباط.. والبدرى يدرس استبعاده من المنتخب.. والأهلى يرفض معاقبة اللاعب

أزمة طفت على سطح الأحداث أثناء احتفالية النادى الأهلى بدرع الدورى مساء أمس، السبت، عكرت صفو الأجواء فى استاد السلام، كان طرفاها محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب الأهلى، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى التشابك بالأيدى وكاد الأمر يتطور لولا تدخل بعض المتواجدين فى الاحتفالية.