شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشكل لجنة لحصر المباني القديمة والمسجلة تراث معماري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، الدكتور أحمد سامى القاضى، لحصر المباني القديمة التي تجاوز عمرها الافتراضي 75 عاما، وخاصة المسجلة تراث معماري متميز.

وقال الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، إن قرار المحافظ تضمن أن تضم اللجنة في عضويتها كل من: رؤساء لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشكلة بنطاق المحافظة، ورئيس لجنة حصر المباني ذات الطابع المعماري المتميز بالمحافظة، ومدير مديرية الإسكان والمرافق بسوهاج، لافتا إلى ترأسه اليوم أول إجتماع للجنة بحضور المهندس حيدر عبدالعال، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والدكتور عامر حسن، رئيس لجنة الطراز المعماري المتميز، والدكتور محمد أحمد محمود، وكيل كلية الهندسة بجامعة سوهاج، وأعضاء اللجنة.

ووجه نائب محافظ سوهاج خلال الإجتماع بمخاطبة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لتكليف اللجنة الدائمة لحصر المباني التراثية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط طرف كل مركز، بمعاينة جميع المنشآت التي تجاوز عمرها 75 عاما، وإعداد بيان بالمباني المسجلة كتراث معماري بوضعها الحالي، وتقارير بالحالة الإنشائية لكل مبنى سواء مسجل أو غير مسجل، بالإضافة إلى بيان بما تم من تغيير نشاط لكل مبنى من عدمه، وعرض تقرير مصور لقرارات اللجان.

وأكد «القاضي» ضرورة إعداد نماذج الحصر اللازمة معتمدة ومدعمة بصور حديثة لتلك المباني، لافتا إلى أنه سيتم عقد إجتماع خلال الأسبوع القادم لعرض ما تم من أعمال تمهيدا لعرضها على المحافظ لاعتمادها، ثم إرسالها إلى وزارة التنمية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقاهرة.