شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق «نخل- النقب» بوسط سيناء بسبب السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء إغلاق طريق أمام حركة السيارات بسبب السيول التي تعرضت لها المنطقة. وأكد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم غلق طريق«نخل/ النقب» أمام حركة السيارات نظرآ لوجود سيل تسبب في قطع الطريق في منطقة النقب بمركز نخل. كانت اجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء تعرضت إلى سقوط امطار متوسطة، أدت إلى جريان سيول ضعيفة في منطقة وسط سيناء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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