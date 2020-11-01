شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتفقد الأعمال الجارية لتبطين الترع (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأحد، أعمال التبطين بترعة الملاحة «الوصلة الثانية ،بقرية أم سن التابعة لمركز الرياض، بحضور المهندس أحمد الشناوي ،رئيس مركز ومدينة الرياض، كما تابع استمرار أعمال التأهيل والتبطين ل 7 ترع ،ضمن المشروع القومي لتبطين الترع ضمن المشروع القومي تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تفقد الأعمال الجارية لتبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في تأهيل وتبطين ترعة الحلافي بالإضافة إلى استمرار العمل في تبطين 6 ترع أخرى منها ترعة الزاوية، وتأهيل ترعة المربط مركز الرياض ،وتبطين ترعة الوصلة الثانية للملاحة بالرياض،و تبطين ترعة العباسية مركز الرياض بطول 9 كم بداية من مصرف نمرة 7، بالإضافة لتبطين ترعة الزاوية.

وأوضح أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.