شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشدد على تطهير المدارس والمصالح الحكومية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمدارس والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تعقيم وتطهير استديوهات إذاعة مطروح الإقليمية وعددًا من المدارس في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم تطهير أماكن تكدس المواطنين بالأسواق ورش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة، بالإضافة إلى تعقيم السيارات القادمة للمدينة على التمركزات الثابتة شرقًا وغربًا للقادم من السلوم وجنوبا للقادم من واحة سيوة. وأكد رئيس المدينة تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بعمارات الزيتون بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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