شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق «الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة» بسبب الأمطار العزيرة والسبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة البحر الأحمر غلق طريق الغردقة- رأس غارب- الزعفرانة الساحلي أمام الحركة المرورية بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والسبول. وشهدت الأكمنة الأمنية برأس غارب والزعفرانة والغردقة تكدسا كبيرا للمسافربن والسيارات، فيما أعلنت الجمعيعات الخيربة بالغردقة فتح أبوابها لاستضافة العالقين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق طريق «الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة» بسبب الأمطار العزيرة والسبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.