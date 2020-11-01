شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على زيارة متحف كفر الشيخ القومي بعد فتح أبوابه أمام الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد متحف كفر الشيخ القومي، اليوم الأحد، توافد عدد كبير من المواطنين وخاصة من الشباب والفتيات، في أول يوم يفتح أبوابه أمام الجمهور، عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له، أمس السبت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في ظل متتابعة من الواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور السيد البنا، المشرف العام على مشروع المتحف.

وتم تحديد تذاكر الدخول لزيارة المتحف ومتابعة الأثار، 5 جنيهات للطلاب، و10 جنيهات لغير الطلاب، وتسابق الحضور على التقاط صور سلفي لهم بجوار القطع الاثرية .

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن العاصمة ستشهد تواجداً كبيراً من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، لرؤية القطع الاثرية، ومشاهدة أفضل متحف إقليمي، مشيراً إلى أنه يتوقع ان يكون المتحف مثار اهتمام الطلاب بالجامعات المصرية وخاصة طلاب كليات الاثار، وكليات الأداب قسم أثار، لما يتميز به من قطع أثرية لم تٌعرض من قبل إضافة إلى عرض الصراع بين الخير والشر وانتصار الخير.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المتحف يضم آثار فرعونية وإسلامية ومسيحية، ويعكس الصورة الجميلة التي تميزت بها المحافظة من آثار بتل الفراعين، وأثار فوه الإسلامية، وكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة، فكان حلم دام 20 سنة تحقق في عهد الرئيس، متمنيا أن يكون منارة ثقافية لكل فئات المجتمع ،داعياً الطلاب بالجامعات والمدارس وأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة بزيارة المتحف عقب افتتاحه، ليروا روعة الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة عبر العصور القديمة والحديثة.

اقبال علي متحف كفرالشيخ