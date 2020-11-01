شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يهنىء فريق الصم والبكم بالمحافظة بالصعود لدور الـ 16 ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فريق المحافظة للصم وضعاف السمع، بعد صعوده إلى دور الـ 16 وتخطى الأدوار التمهيدية، متمنيًا لهم مزيد من التفوق في البطولة التي يتم تنظيمها تحت رعايته والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أن منتخب مطروح نجح في الصعود إلى دور 16 لبطولة الجمهورية للصم وضعاف السمع المقامة بأبي قير بالإسكندرية بعد أداء رائع أمام فريق أسوان متصدر المجموعة ،حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي ليصل إلى النقطة الخامسة من فوز على البحر الأحمر وتعادل مع أسوان وبنى سويف، وبذلك يصعد فريق مطروح كثانى المجموعة وصعود أسوان كاول المجموعة برصيد 7 نقاط.
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