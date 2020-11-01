شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل بالمدينة، وقرى الورق، وسدخميس، وتيدا، والقن، ومنشأة عباس، والحدادى.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقريتي المرازقة، وقونه ،وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بالمدينة، وقرية كوم الحجر، ونقلها إلى المقالب العمومية.

وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة ،واستمرار أعمال النظافة ،ورفع الإشغالات بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بشوارع المدينة ،واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بجميع أنحاء المدينة، والقري ،وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة والتجميل، وخطوط سير العمل والمعدات بالمدينة والقرى.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة بالمقلب الوسيط بالمدخل الشرقي للمدينة، ونقلها إلى المقلب الرئيسي،وتابع المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع كفاءة الإنارة العامة، وإحلال وتجديد أعمدة إنارة الجهد المنخفض بقرية بقلولة، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم.

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