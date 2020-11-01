شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا، لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 7 و8 نوفمبر، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومساعد مدير الامن ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وغرفة العمليات والأجهزة المعنية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وحث محافظ بورسعيد المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن «المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية».

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة سيتم ربطها بغرف العمليات بالأحياء واللجان الانتخابية، وأن هناك لجان ستقوم بالمرور على جميع المراكز الانتخابية للتأكد من توافر كافة الخدمات اللوجستية واستعداد تلك اللجان على الوجه الأكمل والتأكد من أعمال الكهرباء والتيار البديل وكذلك النظافة داخل وخارج اللجان من أجل ظهور بورسعيد بصورة مشرفة أثناء الانتخابات.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية.

كما شدد «الغضبان» على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع ادارة المرور لرفع السيارات من محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم

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يذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الأولي قسم أول وثاني بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي بإجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين على ٤٦ مركزًا انتخابيًا يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشحًا، والدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب ١و٢ وأحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين على ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشحًا.