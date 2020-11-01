شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القرنة يستقبل متدربي الفريق الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم الدكتور وسام النهري، والدكتورة رانيا عطية، والدكتورة آلاء محمود والأستاذة سالي عاشور.

وقام حجازي النحاس، نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، والشباب المؤهلون من البرنامج الرئاسي بجولة ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات بالمركز ومنها محطة محولات البر الغربي بالأقالتة، ومحطة صرف صحي القرنة، ومحطة صرف صحي قبلي قامولا، وقرية حسن فتحي، وفعاليات مبادرة الحرف اليدوية التابعة للتضامن الاجتماعي، وذلك بغرض التعرف على المشروعات وعلي الحلول التي تمت لمواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.

ويعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.