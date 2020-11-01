شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القرنة يستقبل متدربي الفريق الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم الدكتور وسام النهري، والدكتورة رانيا عطية، والدكتورة آلاء محمود والأستاذة سالي عاشور.
وقام حجازي النحاس، نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، والشباب المؤهلون من البرنامج الرئاسي بجولة ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات بالمركز ومنها محطة محولات البر الغربي بالأقالتة، ومحطة صرف صحي القرنة، ومحطة صرف صحي قبلي قامولا، وقرية حسن فتحي، وفعاليات مبادرة الحرف اليدوية التابعة للتضامن الاجتماعي، وذلك بغرض التعرف على المشروعات وعلي الحلول التي تمت لمواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.
ويعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.
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