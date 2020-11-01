شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عدد من مخالفات التعدي على مياه الشرب بمحافظات القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الأحد، إن أعمال لجنة الخلسة بالشركة في الثلاثة محافظات السويس والإسماعيلية والسويس، مازالت مستمرة في عملها لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة، حيث تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي، من ضبط عدد 82 حالة تعدى في محافظة الإسماعيلية، وعدد 18 حالة تعدي بالسويس، وعدد 15 ببورسعيد، وجارى توفيق أوضاعهم، كما تم عمل محاضر شرطة للممتنعين عن تقنين أوضاعهم ودفع مستحقات الشركة.

وأضاف «عصمت» أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة محافظات القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطن في إقليم القناة.

وأشار «عصمت» إلى أن فنيين وعمال الشبكات بالشركة أنهوا أعمال الملس والتطهير في عدة مناطق بمحافظة بورسعيد منها مطبق الإسراء، ومنطقة السلام، وعبده كفته بحى العرب، ومنطقة شارع مدرسة البنات الثانوية ببورفؤاد، كما تم استكمال اعمال التطهير بمنطقة قشلاق السواحل خلف حديقة الأمل بحى المناخ، وشباب الخريجين عمارات2، و12، و22، و24، ببورسعيد.

وأكد رئيس مياه القناة على متابعته المستمرة لأعمال الإحلال والتجديد التي تتم بمحطة 1 صرف صحى بالقنطرة شرق، وأعمال تسليك وتطهير غرف الأمطار والمطابق بشارع التحرير بوسط البلد وتسليك مطابق الصرف الصحى بقرية التقدم، وتطهير بلاعات منطقة سوق الأربعاء وعزبة ناصر استعدادات لسقوط الأمطار، مؤكداً ان تم التعامل الفورى وإصلاح كسر بخط مياه قطر 500 مم المغذى لشرق التفريعة بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 8 بوصه على طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوى.

وأوضح «عصمت» أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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