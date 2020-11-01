شكرا لقرائتكم خبر عن فرق طوارئ مدينة مرسى مطروح تزيل مياه الأمطار بالطريق الدولي وشوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن مواصلة فرق الطوارئ بنطاق المدينة أعمالها لازالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات بالطريق الدولي وحي الشروق بالكيلو 7 وشارع الري، في اطار استعدادات المدينة لمواجهة السيول وجار العمل لإزالة تجمعات مياه الأمطار في باقي الشوارع.

ورفع مجلس المدينة حالة الطوارئ واستعداد كافة السيارات ومعدات مجالس المدينة للعمل علي مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، تشكيل فرق إنقاذ وطوارئ بمجلس المدينة لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح ولوادرات والمعدات المخصصة لازالة تجمعات الأمطار.

وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين.

فرق طوارئ لازالة الامطار من الشوارع بمطروح