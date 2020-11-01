شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بـ«سيستم» الحجز المصلحي وراء رفض ميداليات القطارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إنه جاري حل مشكلة رفض الميداليات المجانية المصلحية للعاملين على شبابيك حجز التذاكر وعدم تمكينهم من الحجز.
وأضاف في بيان، الأحد، أنه تم التواصل مع محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية لنقل الركاب مسافات طويلة، الذي أوضح أن يوجد عطل بسيستم الحاسب الآلي فيما يخص الحجز المصلحي.
وتعمل الآن شركة IT على إصلاح العطل، وجاري المتابعة من كافة الجهات المختصة للإصلاح في أسرع وقت ممكن.
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