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شكرا لقرائتكم خبر عن جرفته مياه السيول .. إنقاذ ركاب أتوبيس من الموت على طريق الغردقة رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنقذت العناية الإلهية العشرات من ركاب أحد الاتوبيسات من الموت والغرق بعد أن جرفت مياه السيول الشديدة الاتوبيس عن مساره بطريق الغردقة رأس غارب، حيث انقلب الأتوبيس على أحد جوانبه، فيما تم الدفع بعدد من سبارات الإسعاف لموقع حدوث السيول لنقل أي حالات إصابة للمستشفيات.
وشهدت منطقة حبل الزيت انجراف عدد كبير من السيارات والشاحنات على جانبي الطريق، بعد أن داهمتها السيول، وجرى إغلاق الطريق من الاتجاهين وقف الحركة المرورية.
وانتقل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، إلى موقع السيول لمتابعة الموقف على الطبيعة.
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