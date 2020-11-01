شكرا لقرائتكم خبر عن «طفل السيارة» يعترف في النيابة بصحة الفيديو: «كنت بهزر.. والشرطة جزء من أسرتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر قضائية وقانونية إن الطفل المتهم بقيادة سيارة ملاكي والإساءة إلى شرطي المرور والشروع في دهسه، اعترف في النيابة بصحة الفيديو قائلا: «كنت بهزر مع الشرطي لأني باعتبارهم كلهم من أسرتى التي تضم أفراد شرطة»، وأضاف الطفل انه يعتذر عما ارتكبه ولن يكرره مرة ثانية.

وأضاف الطفل أنه كان يقود السيارة هو ومجموعة من أصحابه في نطاق سكنهم.ولم يعتاد التحرك بها خارج منطقة سكنه الخالية من السكان.

وكانت النيابة العامه قد قررت تسليم الطفل المتهم المتهم بالإساءة لشرطى المرور في الفيديو الذي ظهر فيه يقود السيارة إلى ولي أمره مع التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته والتعهد بإخضاعه للتأهيل ولجلسات تعديل السلوك، وذلك وفقا لتقرير دراسة الحالة الصادر من المجلس القومي للطفولة والأمومة – خط نجدة الطفل المرفق بالأوراق.

كما أمرت النيابة بإخلاء ى سبيل المتهم الاب “وائل م ع”، من ديوان القسم بضمان مالي وقدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامه قد طالبت بالتحقيق فىىالواقعة بعد انتشار فيديو للطفل المتهم وكاد يدهس شرطى المرور الذي استوقفه.

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