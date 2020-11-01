شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لافتتاحها بتكلفة 7.7 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد وحدة مرور قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وحدة مرور قويسنا النموذجية بالمنطقة الصناعية لمتابعة تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات تمهيداً لإفتتاحها قريباً لخدمة أهالى مركز مدينة قويسنا، رافقه اللواء أحمد فتحى رئيس جهاز المنطقة الصناعية والعميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة مرور المنوفية والمهندس على عبدالدايم مدير مديرية الطرق والنقل والأستاذ خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وبحسب بيان، الأحد، تابع المحافظ أعمال الرصف بوحدة المرور بتكلفة تقدر (بمليون ونصف) ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة نهو المشروع للإرتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف العبء عن وحدة مرور مركز بركة السبع، يأتى هذا في إطار حرص محافظة المنوفية بإنشاء وحدة للمرور بكل مركز ومدينة، كما تفقد المحافظ منافذ خدمة المواطنين وأشاد بمستوى حجم الأعمال والتجهيزات ووجه بتوفير الكادر البشرى وتدريبه على كيفية تقديم الخدمات بشكل أسرع وأيسر للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير إدارة مرور المنوفية عن وحدة المرور والمقامة على مساحة 5 آلاف و200 متر بتكلفة إجمالية تقدر بـ 7 مليون و700 ألف جنيه وتتميز الوحدة بتقديم الخدمات والفحص الفنى بشكل مميكن ومجهز بأحداث الأجهزة التكنولوجية، مشيراً إلى أنه تم إمداد الوحدة بجهاز الإستدعاء الرقمى وربطه بشبكة المعلومات المركزية للإدارة العامة للمرور، فضلاً عن وجود ميزان بسكول لخدمة النقل الثقيل.

وفي سياق متصل تفقد المحافظ أعمال رصف شارع سعد زغلول ببلاط الإنترلوك بحى غرب شبين الكوم ضمن خطة المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وعقد إجتماعالمناقشة موقف رصف عدد من الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم ببلاط الانترلوك، حيث جارى طرح وتنفيذ أعمال بلاط الانترلوك بـ (34) شارع بحى غرب شبين الكوم بتكلفة ما يقرب من 6 مليون جنيه، وجارى طرح أعمال تركيب بلاط الانترلوك بحى شرق لـعدد (13) شارع بتكلفة 4 مليون و170 ألف جنيه.

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