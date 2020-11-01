شكرا لقرائتكم خبر عن سحب مياه الأمطار المتراكمة بشوارع رأس غارب في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر سحب مياه الأمطار المتراكمة بمختلف شوارع مدينة رأس غارب، وتم الدفع بسيارت ومعدات الشركة لمناطق تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لسقوط الامطار، فيما تقوم فرق التشغيل والصيانة وفرق الصرف الصحى والأزمات والطوارئ بإزالة آثار الأمطار بعدة مناطق. كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وجه بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار. وأكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تواصل إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات مع جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكافة المدن، بالإضافة إلى الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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