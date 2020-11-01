شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر يليق بك».. شعار الأسبوع البيئي الثقافي الثالث بمعهد الكبد بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدا فاعليات الأسبوع البيئي الثقافى الثالث بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية تحت شعار «الأخضر يليق بنا»، الاثنين، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور هشام عبدالدايم عميد المعهد، والدكتورة سميرة عزت وكيل المعهد لشئون البيئة وصحة المجتمع.

وقالت الدكتورة سميرة عزت إن فعاليات الأسبوع تتناول خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير ندوات تثقيفية وتوعوية منها محاضرة للدكتور حسن خطاب استاذ الدراسات الإسلامية ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول (أخلاق الرسول ومعاملاته مع زوجاته)، ومسابقة ثقافية (معلومات عامة) وقوافل توعوية بالمدارس وندوات حول مكافحة العدوي وأنشطة بيئية متنوعة.