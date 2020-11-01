شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر».. بدء الكشف على ٦٥٠ ألف طالب ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن إنطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية «الأنيميا، والسمنة، والتقزم» لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية «١٠٠ مليون صحة»، اليوم الأحد بعدد ٣٧٢ مدرسة بمحافظة الأقصر، وذلك للكشف على ١٦٥.٦٢٢الف طالب وطالبة.
كما أكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر دكتور طاهر اسماعيل أيوب، أن الحملة تستهدف فحص الطلاب من الصف الأول حتى السادس الابتدائي من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، حيث يتم تحويل الحالات الايجابية المصابة بأحد من هذه الأمراض إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج والمتابعة الدورية لتلك الحالات.
وأشارت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشئون الصحية، إلى أنه سيتم المسح الطبي بعدد 10 فرق لفحص الطلاب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى ٤٠ فريق سيقومون بفحص التلاميذ بمدارس الريف، وذلك بالتعاون بين كلا من هيئة التأمين الصحي بالأقصر ومديرية الصحة، حيث يضم الفريق الواحد٣ أفراد من طاقم التمريض وفنيي المعمل ومسجلى البيانات.
جدير بالذكر أن المبادرة تأتى في اطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية والتوعية بأهمية التغذية السليمة وكيفية الحفاظ على صحة أبنائنا في تلك المرحلة العمرية الهامة.
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