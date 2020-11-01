شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر».. بدء الكشف على ٦٥٠ ألف طالب ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن إنطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية «الأنيميا، والسمنة، والتقزم» لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية «١٠٠ مليون صحة»، اليوم الأحد بعدد ٣٧٢ مدرسة بمحافظة الأقصر، وذلك للكشف على ١٦٥.٦٢٢الف طالب وطالبة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر دكتور طاهر اسماعيل أيوب، أن الحملة تستهدف فحص الطلاب من الصف الأول حتى السادس الابتدائي من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، حيث يتم تحويل الحالات الايجابية المصابة بأحد من هذه الأمراض إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج والمتابعة الدورية لتلك الحالات.

وأشارت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشئون الصحية، إلى أنه سيتم المسح الطبي بعدد 10 فرق لفحص الطلاب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى ٤٠ فريق سيقومون بفحص التلاميذ بمدارس الريف، وذلك بالتعاون بين كلا من هيئة التأمين الصحي بالأقصر ومديرية الصحة، حيث يضم الفريق الواحد٣ أفراد من طاقم التمريض وفنيي المعمل ومسجلى البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة تأتى في اطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية والتوعية بأهمية التغذية السليمة وكيفية الحفاظ على صحة أبنائنا في تلك المرحلة العمرية الهامة.