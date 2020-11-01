شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة لشركة صن إنتر ناشيونال قادمة من أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة صن إنتر ناشيونال القادمة من طشقند - أوزبكستان، وكان على متنها 152 راكبا، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى جمهورية مصر العربية بعد انتظام الحركة الجوية والتى توقفت فى ظل جائحة كورونا وقام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـPCR لجميع الركاب القادمين، مع الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار. وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة لشركة صن إنتر ناشيونال قادمة من أوزبكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.