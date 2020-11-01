شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة المعلمين: زيادات الرواتب مرضية لنا فى ظل أوضاع العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم إبراهيم شاهين وكيل اول نقابة المعلمين، الشكر للرئيس عبد الفناح السيسى على توجيهاته بزيادة رواتب المعلمين وتحسين أوضاعهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن زيادات الرواتب تعتبر الزيادات الأخيرة الخاصة بقانون تحسين أوضاع المعلمين مرضية لنا فى ظل الأوضاع الحالية التى يشهدها العالم كله.

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامى هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961، وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم، والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الايجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.