شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة بعثة قُنصلية من السفارة المصرية بأبوظبى إلى مدينة العين الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت السفارة المصرية بأبوظبى بترتيب زيارة لوفد قُنصلى من السفارة إلى مدينة العين يوم 29 أكتوبر الماضى بمناسبة بدء العام الدارسى الحالي، حيث استقبل الوفد حوالى 330 مواطن مصرى من المُقيمين بالمدينة الإماراتية، لتقديم كافة الخدمات القُنصلية لهم.

تأتى هذه المهمة القُنصلية الدورية للسفارة بأبوظبى - بحسب بيان لوزارة الخارجية - لتيسير خدماتها القُنصلية على المواطنين المُقيمين بهذه المدينة التى تبعُد حوالى 160 كم ويقطنها عشرات الآلاف من المواطنين المصريين، وذلك فى إطار الإشراف القُنصلى للسفارة على المواطنين المصريين المُقيمين بالمدينة، وبالتنسيق مع أعضاء مجلس إدارة النادى المصرى بمدينة العين، الذين يقومون بإتاحة مقر النادى لاستقبال المواطنين المصريين لتيسير هذه المهمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة القُنصلية الدورية للسفارة بأبوظبى تم تنظيمها بالتنسيق مع السُلطات الإماراتية بمدينة العين لتنظيم دخول وخروج المواطنين المصريين لمقر البعثة القُنصلية بالعين، مع مُراعاة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الحالية بدولة الإمارات لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وذلك لتقليل تحركات المواطنين المصريين المُقيمين بمدينة العين الإماراتية، الذين يستلزم إنهاؤهم أوراقهم بالسفارة حضورهم لمقر البعثة بأبوظبي، ولتقليل الزحام بشكل عام داخل مقر القسم القُنصلى بالسفارة حرصاَ على صحة وسلامة المواطنين المصريين.

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