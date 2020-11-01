شكرا لقرائتكم خبر عن 30 سنة فى رحاب القرآن.. رضا عبد السلام أول مذيع على الهواء بدون ذراعين..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رضا عبد السلام مذيع راديو ومؤلف وكبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم ويعمل بها على مدار 30 عاماً، قدم خلالها العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل "قطوف من السيرة" و"مساجد لها تاريخ" و"سيرة ومسيرة" وهو صاحب نبرة صوت مميزة لدى الملايين والتي يقدمها دائماً في بداية الفقرات الإذاعية، أكسبته شهرة واسعة لدى مستمعي الإذاعة في مصر

ولد عبدالسلام في المنوفية، وعانى منذ مولده بضمور الذراعين، مما سبب له الكثير من المتاعب وتسببت في البداية في حرمانه من الالتحاق بالإذاعة، ولكنه نجح لاحقاً في عام 1987 في الالتحاق بها كمذيع، واستمر عمله كمذيع ربط طوال هذه السنوات الماضية، كما اشتهر أيضاً بالقيام بالأمسيات الدينية وجولات لإذاعة القرآن الكريم في قرى ومدن مصر، وشارك في تقديم مسابقة القرآن الكريم العالمية بدبي، وصدرت له 4 كتب آخرها "نقش على الحجر".

وقال رضاد عبد السلام: والدتى صدمت بعد ولادتى لأننى أصبت بضمور تام في الذراعين، إلا أن أبي تقبل الأمر، ودعا: "يا رب أنت الذي خلقته وأنت الكفيل به"، ورفضت العديد من المدارس قبولي نظراً لإعاقتي، حتى ذهب والده إلى وكيل الوزارة وأبلغه أنه سيذهب إلى الرئيس لأنه كان يعتبر التعليم بالنسبة له حياة.

وأكد رضا أنه تعلم من والده الكتابة بواسطة أسنانه، والتحق بمدرسة كفر الشيخ إبراهيم، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة طنطا وتخرج فيها وكان ترتيبه الثالث على دفعته.

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اوضح رضا بان عمل بإذاعة وسط الدلتا لمدة عامين بناء على طلب من الإذاعى عبد المجيد شكرى رئيس إذاعة وسط الدلتا في طنطا، وقدم عدة برامج منها "بسمة أمل" وبرنامج آخر "مع العلماء والقراء" بالإضافة إلى تقديم برامج الهواء، وأثناء ذلك حاول مرة أخرى للالتحاق بإذاعة القرآن الكريم، وذهبت إلى رئيس لجنة التحكيم وقتها الإعلامي الكبير حلمي البلك وطلب منه عدم التعليق لحين انتهائه من إجابة كل الأسئلة الموجودة في ورقة الاختبار، وبالفعل أجاب عليها كتابة بفمه، ثم طلب من البلك إجراء حوار إذاعي معه، وبالفعل اقتنع البلك به وقبل تعيينه علي الفور كمذيع في إذاعة القرآن الكريم

اختتم رضا حديثه قائلا: قدَّمت عشرات البرامج التاريخية بإذاعة القرآن الكريم ومنها "مساجد لها تاريخ"، و"قطوف من السيرة" و"مع الصحابة" و"بشر الصابرين".