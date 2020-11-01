شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تبدأ تنفيذ مشروع منظومة ميكنة الرعاية الصحية للمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام، على البدء فى تنفيذ مشروع منظومة ميكنة الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، باستخدام البطاقة الطبية الذكية والتى تحتوى على "كول سنتر 24/7 وبورتال طبى للجهات العلاجية والبطاقة الطبية الذكية اللاتلامسية NFC، وتطبيق الهواتف الذكية، مما يسهل للمهندسين وأسرهم الحصول على الخدمة لحظيا بموجب هذه البطاقة.

وأكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، حرص مجلس النقابة الشديد على تقديم الخدمات لأعضائها بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتى باكورة الخطوات التى تتمثل فى مجموعة من التقنيات الخدمية التى سيتم تفعيلها قريبا، للمساهمة فى التحول الرقمى الشامل.

وأثنى نقيب المهندسين على الحراك النقابى القوى الذى ظهر على السطح خلال الفترة الحالية، مُثمِّنًا ما قدمته بعض الشُّعب واللجان العامة من ندوات علمية ومؤتمرات هادفة، واستضافة قامات كبيرة بها.

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وأشاد ضاحى بإقامة مؤتمرات هامة، مثل مؤتمر (الاستثمار العقارى بين الواقع والمأمول)، الذى أقامته نقابة القاهرة الفرعية، وشاهد تفاعلا وحضورا كبيرا، وكذلك احتفالية النقابة العامة بنصر أكتوبر وتكريم الرواد من محاربى أكتوبر المهندسين وتكريم بعض الشركات المساهمة فى الحرب وأخرى ممن ساهم فى التنمية الحديثة التى تشهدها مصر، وهو عبور جديد يشهد به الجميع ويقام بالقطع على أكتاف المهندسين.

ثم أشار نقيب المهندسين إلى مشاركة النقابة فى المؤتمر الكبير الذى عقدته جامعة أسيوط، وشاركت النقابة فيه بحضور رئيس نقابة مهندسى أسيوط، وبكلمة عبر الفيديو كونفرانس ألقاها المهندس هانى ضاحى، ولفت نقيب المهندسين إلى أهمية مشاركة نقابة المهندسين فى مثل هذه الفعاليات والمناسبات الوطنية.

وطالب الجميع بتقديم المزيد من الندوات التعليمية الهادفة، مؤكدا أنها تسهم أيضا فى عمل نوع من التقارب بين أعضاء الشُّعب، معربا عن سعادته للحراك الذى شهدته النقابة خلال الأشهر الماضية.

وانعقد المجلس الأعلى، برئاسة المهندس هانى ضاحى، وبحضور كل من: المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبد العظيم، وكيلى النقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفى، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد.