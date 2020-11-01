شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: تطعيم الإنفلونزا لا يحمى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى محمدى، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية وسيلة للحماية من العدوى خلال فصل الشتاء المقبل. وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي": "تأتي أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا الشتاء لأن الإنفلونزا وكورونا أعراضهما تتشابه إلى جانب أنهما يستهدفان الجهاز المناعى لذلك يجب الاستعانة بتطعيم متوفر للوقاية من أحد المرضين لتجنب شدة المضاعفات". وأكد أن لقاح الإنفلونزا ليس له دور فى الوقاية من فيروس كورونا ولكنه ضروري هذا الشتاء.

ومن جانب آخر، قال الدكتور مصطفى محمدى، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، إن التشابه الكبير بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية تجبرنا على أخذ لقاح الإنفلونزا، حتى تخفف الأعراض.

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أعراض الإنفلونزا تأتى في شكل ارتفاع في درجات الحرارة، ونوبات سعال، وسيلان بالأنف، مصحوب بألم في العضلات، وأحيانًا نوبات قيء أو إسهال، ولكن هناك بعض الاختلافات البسيطة خلال الإصابة بفيروس كورونا وهي فقد حاستي الشم والتذوق.

وتابع: "لا بد من إجراء الكشف الطبي إذا تم الشعور بأي أعراض سواء كانت إنفلونزا أو فيروس كورونا"، ناصحًا بتلقي لقاح الإنفلونزا نظرًا لمواكبة موسم الإنفلونزا مع وباء فيروس كورونا، لتجنب الأعراض المتداخلة بينهما، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم أخذ اللقاح من الممكن أن يصاب الإنسان بالإنفلونزا والفيروس في نفس الوقت.