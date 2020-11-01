الخليج 365 يكشف خريطة الناجحين والساقطين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، خريطة نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي أجريت في 14 محافظة وأسفرت عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، إضافة إلى فوز مرشحا فرديا فى 4 محافظات، الإعادة بين 220 مرشحا. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. فوز 32 مرشحا فرديا فى 4 محافظات.. و142 لـ "القائمة الوطنية".. أكثر من 9 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم بنسبة مشاركة 28.06 %.. الإعادة بين 220 مرشحا على 110 مقاعد.. والتصويت أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج و23 و 24 نوفمبر فى الداخل "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. فوز 32 مرشحا فرديا فى 4 محافظات.. و142 لـ "القائمة الوطنية".. أكثر من 9 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم بنسبة مشاركة 28.06 %.. الإعادة بين 220 مرشحا على 110 مقاعد.. والتصويت أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج و23 و 24 نوفمبر فى الداخل السيسى يوجه بتوفير كل المستلزمات لـ "دمياط للأثاث" لتصبح مركزا متكاملا.. الرئيس يبحث مستجدات مدينة دمياط للأثاث وتطوير الصناعة.. ويؤكد ضرورة مراعاة أرقى التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة Advertisements المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات تصويت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات تصويت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب مجلس النواب يقر قانون تحسين أجور المعلمين.. و"مدبولى": نجحنا فى مقاومة التدهور بسبب صلابة الشعب.. رئيس الوزراء أمام "النواب" بشأن إعلان حالة الطوارئ: نلتزم بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى بتوجيهات رئاسية.. متاحف مصر تستقبل زوارها بعروض مميزة.. رأس حتشبسوت داخل متحف "شرم".. و"كفر الشيخ" يحيى مسار العائلة المقدسة بتوجيهات رئاسية.. متاحف مصر تستقبل زوارها بعروض مميزة.. رأس حتشبسوت داخل متحف "شرم".. و"كفر الشيخ" يحيى مسار العائلة المقدسة اللجان الإلكترونية أدواتها.. خدعة "الجزيرة" فى أزمة الرسوم المسيئة.. استغلال تصريحات الرئيس الفرنسى لخدمة المصالح القطرية



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