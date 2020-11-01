شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تدرب قيادتها على استخدام تطبيقات إلكترونية لقياس مستوى الآداء الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية البرنامج التدريبى لمديرى الإدارات والوحدات والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والذى تناول أسس استخدام التطبيقات الإلكترونية وتفعيل التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها، وأثر ذلك على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومتابعة آداء الفريق الطبي من العاملين بالهيئة.

يأتى ذلك التدريب فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تدريب كافة العاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بها على النظم الإلكترونية المحدثة لقياس مستوى آداء الفريق الطبي من العاملين بالهيئة، وبما ينعكس بالإيجاب على جودة مخرجات العمل، ويسهم بدوره فى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين داخل الهيئة والمنشآت التابعة لها.

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج التدريبى لشرح آلية استخدام التطبيقات الإلكترونية المحدثة، والذى استمر على مدار 4أيام داخل محافظة بورسعيد، استهدف تدريب 90 من مديري الإدارات والوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد على الآلية الإلكترونية لمتابعة أعمال الفريق الطبي وقياس مؤشرات الآداء من خلال التقارير الإلكترونية الموحدة لقياس مستوى الآداء الوظيفي والفني للعاملين بدقة.

Advertisements

فيما أشارت الهيئة إلى أن التدريب ارتكز على استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات المختلفة للوصول بهيئة الرعاية الصحية لتكون هيئة رقمية ذكية، وذلك عن طريق استخدام التطبيقات الحديثة في تسجيل المواطنين داخل المنظومة، وكذلك متابعة الفحوصات التى يجريها المنتفع إلكترونيًا، بالإضافة إلى قياس مؤشرات آداء العاملين بالهيئة والمنشآت التابعة لها من خلال التقارير الإلكترونية الموحدة.

ولفتت إلى أن التدريب تناول أيضًا آلية فتح الملفات الإلكترونية للمنتفعين ، ومنظومة الحجز الإلكتروني والتي تبدأ من حجز الفحوصات الطبية إلكترونيًا ثم تلقي المنتفع للخدمة الطبية سواء بالأقسام الداخلية أو بالعيادات الخارجية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وصولًا إلى صرف المنتفع للأدوية ، وقياس مدى رضاء المنتفعين عن المنظومة الكترونيًا وذلك للتأكد من تلقي كافة المنتفعين الخدمة على الوجه الأكمل داخل المنشأة.

وتابعت: عُقِد البرنامج التدريبي بالتعاون بين الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، وإحدى شركات الاتصالات المصرية الكبرى، وإحدى شركات التدريب المنوطة بأسس التحول الرقمي ونظم المعلومات ، مشيرة إلى السعي الدائم للهيئة نحو ميكنة المنظومة الصحية دخل منشآتها، وتعظيم الاستفادة من تطبيق النظم الإلكترونية المحدثة، للوصول بالهيئة إلى هيئة رقمية خالية من الملفات الورقية.