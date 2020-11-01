"نستله مصر" تعرض استراتيجيتها لتقيل استهلاك المياه فى التصنيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نهلة كمال: مصنعنا بمدينة اكتوبر يقلل استهلاكه للمياه بنسبة 35٪.

وفرنا أكثر من 48 ألف متر مكعب خلال 10 سنوات بتطبيق برامج فعالة

احتفالاً بالنسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، شاركت شركة نستله فى فعاليات الاسبوع، لعرض استراتيجيتها لتقليل استهلاك المياه في عمليات التصنيع، وزيادة الوعي بين المجتمعات بشأن الاستهلاك الرشيد وجهود نستله عالميا للحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وقالت نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة نستله مصر، إن الشركة من خلال عملها في الأسواق المتواجدة بها، تؤكد على إيمانها بأن المياه هي من أكثر الموارد اهمية وندرة على كوكب الأرض، وقد نفذت نستله مبادرة للحفاظ على المياه والتي يتم تطبيقها بشكل إلزامي في جميع الأسواق التي تعمل بها، والتى من خلالها، وضعت نستله مجموعة من القواعد التي تتحكم بشكل أفضل وأكثر حزم في استهلاك المياه في عملية التصنيع.

وصرحت نهلة كمال: "في نستله مصر، نتحدى أنفسنا ونجدد هذا التحدي كل يوم ليس فقط على مستوى أعمالنا، بل من خلال وضع أهدافًا لنصبح أكثر صداقة للبيئة وحفاظا على مواردها. هذا العام، نفخر بالإعلان عن أن مصنعنا للمواد الجافة في أكتوبر يستهلك الآن مياهًا أقل بنسبة 35٪ بالمقارنة مع معدلات الاستهلاك في 2010. وقد جاء ذلك كجزء من استراتيجية عالمية لتقليل استهلاك المياه في عملية التصنيع. " وتابعت: "لقد وفرت الشركة أكثر من 48 ألف متر مكعب خلال السنوات العشر الماضية من خلال تحسين أنشطة النظافة وتطبيق برامج توفير فعالة."

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كما سلطت كمال الضوء على شهادة نستله للمياه مصر التي حصلت عليها من تحالف الإشراف على المياه (AWS) قائلة: "عند التسجيل للحصول على الشهادة، كان علينا الالتزام بمعايير AWS التي تقوم على 5 ركائز تشمل: الإدارة الجيدة للمياه، وتوفير جودة عالية للمياه، وتقديم أفضل خدمات الصرف الصحي وتأمين مصادر المياه والحفاظ على نظافتها، وضمان استدامة المناطق ذات الصلة بمصادر المياه، واستخدام المياه بطريقة أكثر استدامة بشكل عام. لضمان استيفاء الشركة لجميع المعايير المذكورة، خضنا العديد من عمليات التدقيق من قبل AWS والتي تضمنت فحص المواقع وإجراء مقابلات مع الموظفين وفرض الإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها بشكل أكثر فعالية."

كجزء من جهودها الفعالة، تقوم "نستله" باستمرار بتثقيف موظفيها حول طرق ترشيد الاستهلاك، بل وتمتد هذه الجهود إلى تثقيف المجتمعات التي تعمل بها حول كيفية توفير المياه في المدارس والمنازل، والتواصل مع الموردين لتعزيز الحفاظ على المياه، وخاصة بين هؤلاء القائمين على قطاع الزراعة.