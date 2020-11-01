شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية: ننتظر المصريين بكل شوق فى بلدهم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هشام عبد المنعم سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة، إن المملكة لا تفرض قيودًا على المعتمرين المصريين، معلقًا: "ننتظرهم بكل شوق فى بلدهم الثانى والباب مفتوح أمام كل المسلمين". وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، أن هناك فرحة فى العالم الإسلامى والعربى، بعد انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة.

وأشار إلى استقبال أولى الرحلات وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ لتضمن سلامة القادمين فى ظل أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المملكة تستهدف أن تكون الرحلة آمنة لجميع القادمين إليها، ومراعاة الجوانب الصحية لأداء المناسك بكامل صحتهم.

ولفت وكيل وزارة الحج والعمرة إلى أن الوزارة توصى المعتمرين باتباع البرامج التوعوية والإرشادية التى تساعدهم، قائلًا إن الشخص يستطيع التوجه إلى الحرمين عن طريق تطبيق "اعتمرنا" بعد قضاء فترة العزل الصحى فى مقر إقامته لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة، فى ظل انتشار وباء كورونا، والتى تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد.

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وتتضمن المرحلة الثالثة السماح لـ 20 ألف معتمر فى اليوم و60 ألف مصل فى اليوم، من الطاقة الاستيعابية التى تراعى الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

ومن جانب اخر، استقبلت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد أول فوج من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان، بحضور معالى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الخطوة تأتى تنفيذًا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين فى الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعتمرين سيخضعون فورًا للعزل الطبى الذى سيستمر ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة فى فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودى الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وبحسب الخطة الاستراتيجية التى وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات فى المسجد الحرام والمسجد النبوى 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ و19,500 زائر فى اليوم الواحد، وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى ظل الظروف التى يشهدها العالم جراء الجائحة، دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل المملكة وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين والحفاظ على التباعد المكانى منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.