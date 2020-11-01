شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. أنطلاق مهرجان التميز الرياضي بالأقصر برعاية وزارتي الشباب والتعليم العالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالتعاون مع جامعة الاقصر غدا الأحد فعاليات مهرجان التميز الرياضي فى الفترة من 2 الي 4 نوفمبر الحالي، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى تحت شعار "نحو شباب افضل" وذلك فى اطار احتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومى.

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يأتى المهرجان ضمن المشروع القومي للياقة البدنية لاكتشاف المتميزين رياضياً من طلاب الجامعات المصرية ضمن مبادرة " كن متميزا" بمشاركة ما يقرب من 600 طالب وطالبة واعضاء هيئة التدريس علي ملاعب المدينة الشبابية بمدينة الطود، حيث يتنافس المشاركين في عدد من الالعاب (كرة القدم _ كرة السلة- تنس الطاولة - مصارعة ذراعين -الكرة الطائرة) بالاضافة إلى بعض الألعاب الترويحية.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة على استثمار طاقات الشباب واطلاق مهاراتهم الابداعية، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بالإضافة الى بث روح التعاون و العمل الجماعي في مختلف الظروف.