شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تنعى أحد العاملين بديوان عام الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن، اليوم الأحمد، أحمد دسوقى محمود محمد بديوان عام الوزارة. وتقدم أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه الصبر والسلوان. Advertisements

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