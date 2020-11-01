مباحث الآداب تكشف حيلة سيدة لكسب المال عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على سيدة تمارس أعمال منافية للآداب عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالي.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى صفحة تحوي صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

Advertisements

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنها سيدة مقيمة بالإسكندرية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزتها هاتفا محمول أحدهما محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة التى توكد نشاطها الآثم ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها.

بمواجهتها أقرت بممارستها للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأنها أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.