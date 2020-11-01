رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (أقمشة - مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية). فى مجال الأمن العام ضبطت القوات 18 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح –مخالفات سائقين). وشملت القوات ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" وتحرير 1619 مخالفة مرورية متنوعة.

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