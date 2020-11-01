هدد أسرة زوجته بسلاح ناري.. تجديد حبس محامي شهير ١٥ يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس محامي شهير لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح الناري، بسبب خلافات عائلية بينهما للمرة الثانية 15 يومًا.

أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامي إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجهًا لهم اتهامًا بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحًا ناريًا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامي من ضبط السلاح الناري داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه في ترويع المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.